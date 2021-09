"E' per me motivo di grande emozione, orgoglio e rinnovato impegno candidarmi come Sindaco a servizio di una comunità importante come quella nostra di Elmas”. Con queste parole Giuseppe Argiolas ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Elmas, per la lista "Elmas per tutti".

49 anni, un lavoro nel settore dell’igiene ambientale, Argiolas è già stato vicesindaco e avrà l’appoggio del primo cittadino uscente Tonio Ena e dagli altri assessori della giunta comunale.

"Ho sempre considerato il mio impegno amministrativo a prescindere dal ruolo rivestito. Oggi, con tanta umiltà e altrettanta voglia di fare, sono qui per proseguire, con voi, un percorso di buona amministrazione orientata all'ascolto di tutti", spiega Argiolas. Aggiungendo: "Sono consapevole delle grandi responsabilità che mi attendono ma credo di poter condividere con voi le soddisfazioni che ci riserveranno le azioni partecipate di salvaguardia e promozione del territorio , insieme a quelle di sostegno economico e sociale della nostra Comunità".

