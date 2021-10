Conto alla rovescia a Capoterra, dove domenica 24 e lunedì 25 ottobre i cittadini saranno chiamati nuovamente alle urne per scegliere il nuovo sindaco.

A sfidarsi al ballottaggio Beniamino Piga (appoggiato da sei liste civiche di area centrosinistra) e Beniamino Garau (Lega, Psd'Az, Sardegna 2020 più due liste civiche).

Piga parte dal 40,64% incassato al primo turno e ha l'appoggio del sindaco uscente Francesco Dessì, risultato ancora il più votato al primo turno. In queste ore è arrivato anche l'endorsement del gruppo dei Progressisti in consiglio regionale che, tramite il capogruppo Francesco Agus, hanno chiesto unità agli elettori del centrosinistra proprio in favore di Piga.

Garau arriva invece da un 28,87%, ma potrà contare su una parte del 17,75% portato a casa dall'altro candidato del centrodestra al primo turno, Gianluigi Marras, che ha però comunicato di aver deciso di non sostenere personalmente nessuno al ballottaggio.

Al primo turno tra Piga e Garau la differenza è stata di 1.312 voti. Decisivi potrebbero essere dunque gli astenuti al primo turno, che per lo spareggio potrebbero invece recarsi ai seggi.

Due settimane fa l'affluenza era stata del 55,9%.

