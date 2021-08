Due denunce in poche ore, nel Cagliaritano, per porto ingiustificato d’armi e oggetti atti ad offendere. Sono scattate nel corso di due diversi controlli da parte dei carabinieri. Il primo a Castiadas, dove i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari,un 21enne, noto alla giustizia, fermato in auto con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 23 centimetri, nascosto in uno spazio porta-oggetti sito accanto al freno a mano.

Nei guai per lo stesso motivo un 38enne di Villacidro, anch’egli già noto alle forze dell’ordine e anch’egli fermato in auto, in provincia di Cagliari.

Addosso gli sono state trovate carte di credito e altri oggetti, tutti risultati provento di svariati furti, nonché di un coltello a serramanico della lunghezza di 13 centimetri.

La vettura, inoltre, era senza assicurazione e dunque è stata sottoposta a fermo amministrativo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata