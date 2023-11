È stato arrestato per spaccio il 22enne che ieri notte a Ussana è stato trovato, nel corso di un controllo, in possesso di 640 euro in banconote di vario taglio delle quali non ha saputo fornire giustificazioni.

Quando, all’interno del bar, ha visto i militari della compagnia di Dolianova ha cercato di sottrarsi alle verifiche chiudendosi in bagno.

È scattata quindi la perquisizione domiciliare nell’abitazione della convivente 27enne. In casa sono stati sequestrati 6,25 grammi di cocaina, 532 grammi di marijuana in dosi e in parte composta da boccioli in fase di essiccazione, 1,74 grammi di hashish, varie sostanze da taglio, un bilancino di precisione, e materiale per il confezionamento delle dosi. La ragazza è stata denunciata a piede libero.

Il 22enne, finito in manette per spaccio, è stato messo ai domiciliari e oggi comparirà all’udienza per direttissima a Cagliari.

