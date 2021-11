Un arresto e una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ il bilancio di un’operazione anti-droga dei Carabinieri della Stazione di Sestu.

In manette è finito un 27enne del luogo, disoccupato, mentre è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una 31enne, convivente del primo.

I Carabinieri hanno trovato il 27enne in possesso di una dose di cocaina di 20 grammi e un coltello a serramanico. Durante la successiva perquisizione domiciliare nella residenza della donna sono stati rinvenuti altri 60 grammi circa di marijuana, suddivisa in 71 dosi, un bilancino di precisione digitale e materiale vario per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Il 27enne è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida con rito per direttissima.

(Unioneonline/D)

