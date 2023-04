Il Comune chiede la collaborazione dei cittadini per realizzare il nuovo Piano di utilizzo del litorale. Progettare insieme il futuro di Pula, e individuare gli spazi giusti in cui realizzare parcheggi, stabilimenti balneari, strutture per la ristorazione, e spazi da dedicare a sport e attività ricreative: è questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino, che punta a realizzare in tempi brevi un Pul in grado di valorizzare l’intera costa.

Per dare vita a questa progettazione partecipata della costa pulese, il Comune ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una manifestazione d’interesse: i cittadini potranno compilare un modulo ed esprimere i propri suggerimenti per migliorare il litorale di Pula.

Per partecipare alla stesura del Piano di utilizzo del litorale cittadini e portatori d’interesse avranno tempo sino al 31 maggio.

