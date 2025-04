Il progetto del nuovo percorso ciclopedonale per l’Ateneo si dirige verso l’inizio dei lavori. È notizia di qualche mese fa l’approvazione del progetto dal costo di 775.000 euro finanziato con fondi comunali.

Soddisfazione da parte della sindaca di Sestu Paola Secci: «I lavori di collegamento del tratto Ateneo - Sestu sono stati un nostro obiettivo strategico già dal primo mandato. Ci sono stati tanti imprevisti e lungaggini, ma ora finalmente i cittadini di uno dei nostri quartieri periferici potranno avere i giusti servizi e collegamenti con il centro».

Una risposta riguardo l’inizio dei lavori è arrivata da parte dell’assessore ai servizi tecnologici, Emanuele Meloni: «Siamo in linea con i tempi prefissati. Stiamo aspettando la determina a contrarre necessaria per procedere con la gara ai lavori. Si sta facendo di tutto per avviare la realizzazione degli stessi in estate. A breve verrà dato il via libera alla gara lavori».

Lavori necessari per la riqualificazione del tratto di strada in uscita dal centro di abitato di Sestu per garantire un collegamento sicuro per i residenti: «Sicuramente questi lavori permetterà ai residenti di Ateneo di arrivare in sicurezza a piedi verso il centro abitato. Infine la sistemazione della strada consentirà di eliminare le buche presenti e rendere il traffico automobilistico più fluido e sicuro», ha concluso l’assessore.

