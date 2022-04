Il vice prefetto di Cagliari Andrea Leo ha convocato in video conferenza il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, i rappresentanti dell'Arma, dei Vigili del fuoco, della Forestale e del Soccorso alpino, della Protezione civile impegnati nelle ricerche di Luciano Luccheddu, l'ottantenne scomparso misteriosamente una settimana fa dopo essere uscito di casa in sella alla sua bicicletta. Si è fatto il punto della situazione e anche degli altri accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine dopo la denuncia da parte dei suoi familiari. “Siamo tutti preoccupati – ha detto il sindaco Murgioni - in questi giorni si sta facendo di tutto per ritrovare l'uomo: il territorio è stato battuto con grande attenzione anche con l'uso dei droni. Si è ricorso a un elicottero. Tutto è stato finora inutile. Non si trova neppure la bici che portava sempre con sé”.

Una nuova video conferenza è in programma per domani per fare il punto della situazione anche col prefetto. Oggi le ricerche sono andate avanti in diverse parti del Sarrabus. Sono stati scandagliati alcuni laghetti artificiali a Olia Speciosa e S'Acqua callenti. Domani le ricerche saranno nuovamente concentrate nelle vicinanze di Olia Speciosa, la borgata di Castiadas dove Luciano Luccheddu risiede. Le indagini sono coordinate dal maggiore Massimo Meloni, comandante della Compagnia dei carabinieri di San Vito: nei giorni scorsi sono state ritrovate due cuffie di lana: non sarebbero però dello scomparso.

Luciano Luccheddu (foto Serreli)

