Spaventata per un’auto che non le ha dato la precedenza a un incrocio, è rovinosamente caduta a terra mentre era a bordo della sua bici.

L’incidente è avvenuto ieri a Castiadas, in località Olia Speciosa, nei pressi dell’incrocio tra la Provinciale 20 e la Provinciale 97.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di San Vito.

Coinvolta nell’incidente una farmacista di Villasimius di 39 anni. La donna, come detto, spaventata per una mancata precedenza, ha perso il controllo della bici franando al suolo.

E’ finita in ospedale a Monserrato, trasportata da un’ambulanza del 118. La donna è ricoverata per accertamenti. Il pirata della strada non è stato ancora identificato, i carabinieri sono al lavoro per rintracciarlo e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata