A Castiadas ci pensa il Comune a fare i regali a tutti gli anziani del paese, ai bambini e anche alle persone fragili. E così in questi giorni Babbo Natale, grazie alla collaborazione della Pro Loco, ha portato nelle case degli over 70 un pacco ricco di prelibatezze locali (valore attorno agli 80 euro, 230 le famiglie interessate). All’interno dolci, miele, vino e formaggio.

Non solo: i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole a Olia Speciosa (compresi in questo caso i non residenti) hanno ricevuto un regalo mentre per le famiglie in difficoltà che ne hanno fatto richiesta è arrivato un buono spesa alimentare sino a 200 euro. Un Natale ricco, insomma, per tutti i castiadesi: «Come amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Eugenio Murgioni – desideriamo dimostrare la nostra vicinanza alle famiglie e ai cittadini di Castiadas. L’augurio è che questa iniziativa porti un sorriso e un momento di gioia in ogni casa. Che sia un Natale all’insegna della solidarietà e della condivisione».

Una iniziativa, quella degli omaggi a gran parte della popolazione, che va avanti da quando Murgioni è sindaco con un alto gradimento. E c’è anche chi, con una battuta, si dice pronto a trasferire la residenza a Castiadas “paese dove i cittadini ricevono dei bei regali di Natali”.

