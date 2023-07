Drammatica situazione anche tra i campi del Sarrabus: gravissimi i danni segnalati nei vigneti, dove il caldo torrido dell'ultima settimana ha bruciato le foglie e i grappoli. Il sindaco Eugenio Murgioni e altri amministratori comunali hanno incontrato diversi agricoltori.

La Giunta comunale si è subito riunita proclamando lo stato di calamità naturale. «Avuta conferma dei danni, comprovati da rilievi fotografici e video in nostro possesso - si legge in un comunicato del Comune -, la Giunta ha dichiarato su tutto il territorio comunale lo stato di calamità naturale per gli eventi meteorologici avversi del periodo compreso tra il 19 e il 21 luglio, consistiti essenzialmente in temperature straordinariamente elevate». La vendemmia appare in parte già compromessa, e lo stesso problema è avvertito anche in altre zone dell’Isola.

Le aziende agricole interessate potranno presentare istanza di segnalazione dei danni all’Agenzia Laore, che ha attivato un nuovo servizio di segnalazione online. Le segnalazioni devono essere inviate entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione dell’evento calamitoso, quindi nel caso specifico entro il 31.07.2023.

