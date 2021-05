Sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebbrezza, un pescatore di 57 anni è stato fermato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito.

Il tutto nei pressi del Banco di Sardegna di Olia Speciosa, durante normali controlli alla circolazione stradale. Fermato casualmente a un posto di controllo, l’uomo, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato essere positivo con un tasso alcolemico pari a 1,29 g/l alla prima prova e 1,44 g/l alla seconda.

Le due prove sono previste per ridurre il possibile margine di errore. È stato pertanto deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, con sanzione accessoria del ritiro della patente e la decurtazione di punti 10 dal documento.

