Che la cartellonistica sulle strade della Sardegna lasci spesso a desiderare, soprattutto se non si è “indigeni”, non è una novità. Ma basta un video su TiKTok per far diventare virale una delle tante anomalie delle indicazioni nell’Isola.

Va verso le 800mila visualizzazioni, ed è destinato a salire, quello postato dall’avvocato Simone Aliprandi, che ha scoperto un “buco spazio temporale” nel Sarrabus.

A Castiadas, più precisamente. Lungo la provinciale c’è il cartello che indica la direzione per Cagliari: risultano 51 chilometri.

Ma effettuata la svolta al bivio, per imboccare la nuova 125, ecco un’altra segnalazione, a poche decine di metri. Solo che qui il capoluogo è segnalato a 43 chilometri di distanza. I commenti sono piovuti. E l’autore, in un video successivo, ha dovuto spiegare che aveva solo intenzione di postare un «contenuto simpatico».

