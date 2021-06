Incidente durante la scorsa notte nella zona di Ortixeddus di Castianadas.

Una utilitaria è finita fuori strada pare per evitare un cane: a bordo, due donne che hanno riportato solo contusioni e tanto spavento.

A lanciare l'allarme alcuni automobilisti con immediato arrivo di una ambulanza del 118. Le due donne sono state accompagnate all'ospedale di Muravera ma, come detto, le loro condizioni per fortuna non destano alcuna preoccupazione.

L'incidente è accaduto lungo la strada provinciale 18: le due occupanti l'auto sono di San Vito.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

© Riproduzione riservata