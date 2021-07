Vanno avanti nel territorio di Castiadas i lavori per la messa in sicurezza delle strade extra urbane. Alcune sono state già ultimate, ossia via Ulivi, via Delle Ginestre, via Dei Gelsi, via Corr'è Pruna, via Pranu Sitò, via Masone Murtas, Cappucciu e via Sermentus. Entro il mese saranno completati i lavori di manutenzione straordinaria di via Degli Eucalipti, via l'Annunziata, via Piscina Mendula.

I tratti di strada di via Piscina Mendula e via l'Annunziata verranno allargati di un metro, con l’effetto di migliorare notevolmente il transito anche per i veicoli di una certa portata. “Su queste strade – annuncia il sindaco Eugenio Murgioni - i lavori inizieranno domani mattina. Molto probabilmente alcuni cittadini subiranno dei disagi, tuttavia per ridurre al minimo l’impatto di questi i lavori verranno eseguiti un senso di marcia per volta, in modo che il resto della carreggiata sia transitabile a senso alterno. Ci scusiamo ancora con i cittadini delle zone interessate e confidiamo nella loro pazienza e comprensione”.

