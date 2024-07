Mezzo milione di euro per rifare in bello stile le strade nei pressi del parco urbano della borgata di Olia Speciosa, a Castiadas.

«Saranno fatte in calcestruzzo colorato – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – un materiale particolarmente apprezzato per le sue qualità estetiche che viene impiegato in applicazioni architettoniche di elevata qualità».

Il primo cittadino aggiunge che «le nuove strade si intoneranno ai colori della terra e si integreranno armoniosamente con l’ambiente circostante, mantenendo l'aspetto naturale e rispettando il contesto paesaggistico».

In programma anche la realizzazione di una zona benessere all’aperto con tanto di attrezzi ginnici professionali.

© Riproduzione riservata