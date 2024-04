Via le barriere architettoniche nei musei e nei luoghi di cultura di Castiadas. Il progetto, predisposto dall’amministrazione comunale, è stato finanziato dalla Regione per un importo pari a 181mila euro. «Questa iniziativa – ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - rappresenta un importante passo in avanti nella promozione dell'accessibilità e della partecipazione alla cultura per tutti».

Questione di pochi mesi: «A breve - ha aggiunto il primo cittadino - sarà possibile un accesso più ampio e inclusivo ai nostri musei e luoghi culturali». Uno dei simboli di Castiadas sono le ex carceri dove attualmente si trova un museo.

