Alcuni giorni fa una decina di bagnanti si sono presentati alle guardie mediche di Sinnai e Villasimius dove aver fatto il bagno a Solanas, lamentando uno stato di malessere. Ipotizzate possibili cause batteriche e virali, l'allarme è subito scattato con interventi dell'amministrazione comunale, della Polizia locale e del Noe per i relativi accertamenti.

In particolare sono stati prelevati alcuni campioni d'acqua dal mare per le necessarie analisi. Oggi la comunicazione dell'Arpas al Comune: l'acqua del mare di Solanas è balneabile.

"Gli esiti di questi esami – si legge in una nota del Comune di Sinnai - hanno confermato la conformità delle acque i cui valori sono in linea a quelli rilevati dall’Arpas nei mesi precedenti per i quali il ministero dell’Ambiente ha dichiarato eccellente la qualità dell’acqua del mare di Solanas”.

Nessuna infezione batterica legata alla presenza di colibatteri, insomma. Dal Comune si assicura comunque che la spiaggia e il mare saranno costantemente monitorati per tenere la situazione sotto controllo. Da settimane la spiaggia di Solanas, una delle più belle della costa sud orientale, registra soprattutto il sabato e la domenica il tutto esaurito.

Raffaele Serreli

