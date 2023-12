A Flumini arriva un nuovo divieto di caccia. Dopo il ritrovamento di cartucce vicino alle abitazioni il sindaco di Quartu Graziano Milia ha ordinato lo stop all’attività venatoria a meno di 150 metri dalle case su queste strade: Sp17, Strada Comunale Scoa Moentis, Via Traversa Sa Tanca, Via delle Margherite, Via San Martino, Via Dei Tulipani, Via Fra Ponti, Via Bingia e Cresia è interdetta l’attività venatori, Sp17. Ad alimentare le preoccupazioni anche il fatto che la zona è meta di tanti sportivi e residenti per passeggiate all’aria aperta ed escursioni.

Dopo un esame approfondito delle planimetrie è emerso che – rispettando le distanze di sicurezza previste dalla legge – non è possibile cacciare in alcun punto della frazione. Il divieto verrà presto segnalato con i cartelli lungo tutto il perimetro dell’area.

Il lavoro è stato affidato al Settore Ambiente, Protezione Civile, Transizione Ecologica. A sorvegliare l’area forze dell’ordine e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

