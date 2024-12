Cambia volto la rotatoria di Torre degli Ulivi: grazie ai lavori portati avanti dal Comune di Capoterra, l’incrocio sulla Strada statale che conduce alla zona residenziale verrà sistemato una volta per tutte.

Gli interventi, rallentati dalle piogge degli ultimi giorni, dovrebbero concludersi prima di Natale: il prossimo passo sarà quello della piantumazione di fiori ed essenze arboree.

Silvia Sorgia, vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come l’intervento darà maggiore decoro a quel tratto della Sulcitana: «Siamo riusciti a individuare dei contributi per sistemare e abbellire quella rotatoria, che necessitava da tempo un intervento di messa in sicurezza. Terminati i lavori l’ingresso di Torre degli Ulivi e di Su Spantu sarà decisamente più decoroso: non interverremo sulle rotatorie di Su Loi e Rio San Girolamo perché verranno eliminate con i lavori in corso nella zona che fanno parte della messa in sicurezza dei fiumi rio San Girolamo e Masone Ollastu».

