Una giornata dedicata alla microchippatura dei cani, con l’adesione di 80 proprietari. È stata organizzata a Capoterra dall’Assessorato comunale al Benessere animale, con la collaborazione della Polizia locale, del servizio Ats, dei volontari dell'associazione Protezione Civile Santa Barbara di Capoterra e il dog hotel del dottor Chinarello.

Un’importante iniziativa, per quello che è uno strumento utilissimo per ritrovare il proprio animale in caso di smarrimento, oltre che un diritto per il cane e un obbligo di legge per il proprietario.

Non è la prima volta che il Comune di Capoterra organizza una giornata simile: si tratta della terza dal novembre 2021, per un totale di 350 animali chippati.

