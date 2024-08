Brutto incidente questa mattina a Capoterra, attorno alle 11:30, sulla SS195 all’altezza della rotonda di Frutti d’Oro.

Un pulmino con a bordo dei turisti, fra loro due bambini, è andato a schiantarsi contro un autocarro, ed è stato a sua volta tamponato da un secondo mezzo pesante.

I due bambini, feriti in codice rosso, sono stati trasportati in ospedale, in volo l’elisoccorso. Altri tre feriti, in condizioni stabili, sono stati soccorsi dalle ambulanze giunte sul posto.

Sul luogo dello schianto anche polizia e vigili del fuoco.

Traffico in tilt sulla strada con lunghe code che si sono formate dalla rotonda fronte Sa Cardiga e Su Schironi.

