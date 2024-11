Capoterra si prepara a commemorare i propri caduti di tutte le guerre con una cerimonia che si terrà domani alle 9,30.

Le celebrazioni si terranno davanti al monumento ai Caduti, alla presenza dei familiari dei soldati morti durante i due conflitti mondiali, le autorità civili e religiose e tutti i cittadini.

L’appuntamento comincerà con un corteo che, partendo dal Municipio, raggiungerà poi la chiesa di San Francesco e infine il monumento ai caduti. Per consentire il transito del corteo in tutta sicurezza, la comandante della polizia locale, Roberta Maxia, ha firmato un’ordinanza che regola la circolazione dei veicoli durante l’intera durata della commemorazione.

Dalle 09,30, sino al termine della cerimonia, verrà istituito il divieto di circolazione veicolare fino al passaggio del corteo con deviazione del traffico nelle strade limitrofe alla via Cagliari, via Kennedy, corso Gramsci, via Vittorio Emanuele. Dalle 8, invece, vigerà il divieto di sosta e fermata nei tratti adiacenti la piazza Brigata Sassari e il piazzale comunale.

