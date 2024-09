I residenti attendono che qualcuno intervenga per quella perdita che va avanti da tre mesi, ma nonostante le segnalazioni ad Abbanoa il guasto alla rete idrica di via Serpentara, alla Residenza del Sole a Capoterra, non è stato ancora riparato.

L’acqua che continua a sgorgare ininterrottamente ormai è diventata una presenza fissa sul marciapiede, tanto da costringere un residente a posizionare una passerella per accedere alla sua abitazione.

Il problema vissuto dagli abitanti di via Serpentara è lo stesso con cui convivono dallo scorso luglio i residenti di via Lombardia, dove le segnalazioni di abitanti e amministratori effettuate nel corso dell’estate non si contano neppure. Per protestare contro il mancato intervento tempestivo degli operai di Abbanoa e per il ripristino non ottimale dello stato dei luoghi quando le manutenzioni avvengono, l’assessore ai Servizi tecnologici, Pino Baire, ha inviato una lettera ai vertici dell’ente gestore di acque e fognature.

«Ho deciso di far sentire le nostre ragioni perché la situazione è diventata insostenibile – racconta Baire -, basta farsi un giro nel territorio per vedere quante perdite ci sono, in via Lombardia – nonostante le nostre ripetute segnalazioni – l’acqua sgorga indisturbata da luglio. Quando finalmente si interviene, dopo i lavori le strade appaiano dissestate e spesso ai limiti della praticabilità. Il contratto stipulato tra il Comune e Abbanoa alla fine del 2022 definisce con chiarezza quali siano gli obblighi del gestore unico di acque e fognature: le riparazioni sono a suo carico, così come il ripristino dello stato dei luoghi».

Baire spiega come, oltre a una questione di decoro, il problema sia anche di sicurezza: «Gli interventi dovrebbero avvenire dopo al massimo 48 ore dalla segnalazione, perdite continue e strade dissestate offrono un pessimo biglietto da visita della nostra cittadina, ma quello che ci preoccupa è anche la sicurezza dei cittadini. Chiediamo ad Abbanoa un cambio di rotta, e che oltre alle manutenzioni tempestive sulle reti idriche e fognarie cominci a garantire una corretta sistemazione delle strade».

