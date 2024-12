Un nuovo manto d’asfalto, e le radici dei pini di via Del Lentischio, a Picciau, non rappresentano più un problema per la viabilità del quartiere. Comincia a dare i primi frutti la serie di incontri organizzati dall’amministrazione comunale nelle lottizzazioni private: dopo la segnalazione dei residenti, il Comune ha risolto un problema di vecchia data che rendeva pericolosa una delle strade di Picciau.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora alla Coesione sociale sottolinea l’importanza del confronto diretto con i residenti: “Questi incontri si stanno rivelando particolarmente utili, non solo perché abbiamo la possibilità di spiegare ai cittadini quello che stiamo facendo e intendiamo fare, ma anche perché loro ci segnalano i problemi del territorio e presentano le loro istanze. Queste assemblee proseguiranno dopo le festività di fine anno, incontreremo i residenti di Frutti d’Oro, Torre degli Ulivi, Petite Residence e Su Spantu: nei nostri piani c’è la volontà di promuovere questi incontri periodicamente”.

