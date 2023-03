Una serie di letture tematiche in Biblioteca per celebrare la Giornata internazionale delle donne. L’assessorato alla Pubblica istruzione, Cultura e Pari opportunità, la commissione Politiche culturali e formative, in collaborazione con la commissione Pari opportunità hanno organizzato per domani alle 17,30, nella Sala convegni della Biblioteca, “Voci di donne”, un reading letterario per accendere i riflettori sui temi legati all’universo femminile.

Coordina l’incontro l’assessora Donatella Dessì.

Dopo i saluti istituzionali verranno letti una serie di brani tematici da Bernadette Puddu, Luca Piano, Donatella Dessì, Silvia Cabras, Marco Serra e Luana Minato.

Le letture saranno accompagnate dalla musica di Alessia Dessì della Scuola civica di musica.

