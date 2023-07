«Influencer? Possiamo esserlo tutti, mica solo Chiara Ferragni».

Detto fatto: a Capoterra Valentina Aramo a soli 29 anni, madre di due bambine, ha deciso di mettere da parte il suo lavoro e si è dedicata a condividere la sua esperienza come neomamma sui social media. Il suo profilo Instagram conta attualmente 20mila follower e il suo obiettivo è continuare a ispirare e supportare i genitori di tutto il mondo.

Il primo post?

«Tutto è iniziato nel 2020 – spiega - alla fine della mia prima gravidanza da cui è nata Vittoria. Mi sono trovata nella situazione di dover mettere in pausa il mio vecchio lavoro, poiché richiedeva troppo tempo e non ero in grado di dedicare la giusta cura e attenzione alla mia neonata. Durante quel periodo, ho deciso di condividere una foto di Vittoria su Instagram, senza immaginare ciò che sarebbe successo. La foto è diventata virale, raccogliendo una grande quantità di apprezzamenti e commenti positivi».

È stato allora, continua, «che ho avuto un'illuminazione: perché non continuare a condividere i miei momenti da mamma e offrire supporto e consigli a famiglie che potrebbero trovarsi nelle mie stesse situazioni? Da quel momento in poi, non mi sono più fermata e ho fatto crescere la mia presenza sui social media fino a renderla il mio lavoro principale».

Michele Porcu

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata