Un insegnante coinvolgente, ma soprattutto un uomo che ha lasciato il segno nella sua Capoterra per le sue grandi doti artistiche: il Comune ricorda la figura di Giancarlo Atzori a 26 anni dalla sua scomparsa dedicandogli una piazza. La cerimonia di intitolazione si è tenuta ieri pomeriggio: dopo il ricordo del sindaco, è stato levato il drappo dalla targa che ha dato il nome alla piazza.

«Un piccolo spazio ridato alla comunità, dedicato a una persona molto significativa per la mia crescita personale fin dai tempi della scuola ma, anche per la comunità di Capoterra che lo ha voluto ricordare nella cerimonia di intitolazione della piazza dopo 26 anni dalla sua prematura scomparsa – ha spiegato il sindaco nel suo discorso -, un segno, questo, che dimostra come il suo ricordo sia ancora vivo nel cuore di chi lo ha conosciuto, per la persona che è stata e per le sue doti artistiche. Una persona amata e apprezzata per la sua propensione a dedicarsi al prossimo».

