Riprenderanno il 26 agosto, i lavori di riqualificazione del lungomare di Maddalena spiaggia: gli interventi finanziati dalla Città Metropolitana per la valorizzazione del cammino di sant’Efisio verranno ultimati dopo la pausa di Ferragosto.

Dopo la realizzazione dei parcheggi e dei marciapiedi, e la bitumazione di viale Sant’Efisio l’opera è a buon punto, ma per considerare l’opera conclusa mancano ancora alcuni dettagli. Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici illustra il quadro degli ultimi interventi che verranno portati avanti nelle prossime settimane: «Diciamo che l’opera è stata ormai quasi completata, gli operai della ditta incaricata dovranno realizzare ancora interventi di rifinitura come il posizionamento di alcuni pali nella zona dei parcheggi, e una resina speciale che andrà a proteggere l’asfalto. In questi mesi è stato portato avanti un grande progetto di riqualificazione che ha cambiato il volto della principale zona a mare di Capoterra: Maddalena spiaggia, adesso, grazie anche a tutti i servizi offerti in spiaggia, può considerarsi una località turistica di tutto rispetto».

