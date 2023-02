Si è svolta oggi nel Palazzetto dello Sport di Capoterra la seconda edizione del Trofeo città di Capoterra, una manifestazione di danza latino-americana, organizzata da Msp Italia e che ha coinvolto più di 200 unità competitive tra ballerini singoli, duo e coppie.

L’evento ha preso il via alle 9 del mattino e per terminare fino a sera.

Fabrizio Bonifacio, responsabile Msp Italia per il settore della danza, spiega: «Al mattino si sono esibite le bambine dai 4 agli 11 anni, mentre nel primo pomeriggio dai 12 anni in su. La gara è strutturata in diverse fasi eliminatorie, fino ad arrivare alla finale composta da sei bambine. Le danze di coppia concludono questa giornata con partecipanti che vanno dai 14 agli oltre 60 anni». Msp Italia si occupa di organizzare molti altri eventi sportivi, come spiega il presidente regionale di Msp Italia Alberto Borsetti, come basket, pallanuoto, calcio e tanti altri sport.

L’Msp Italia ha circa 90mila tesserati, ed è presente in tutta la Sardegna. La manifestazione ha riscosso un grande successo con un numeroso pubblico presente in tribuna.

