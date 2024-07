Prendono il via oggi gli appuntamenti di luglio organizzati dal Comune nell’ambito dell’Estate capoterrese. Alle 19, a Casa Melis, spazio alla cultura, con la presentazione del libro “Oltre”, frutto di un progetto che raccoglie un anno di lavoro delle detenute del carcere di Uta. Alle 21, in piazza Liori, lo spettacolo “Studio on the stage”.

L’11 e il 12 luglio, dalle 18,30 al campo di Santa Rosa, spazio al memorial dedicato ai giovani sportivi scomparsi di Capoterra. Il 13 alle 21, in piazza Liori, spettacolo hip hop dynamica ed esibizione della scuola di taekwondo Adelante. Il 16, dalle 19 a Casa Melis e dalle 21 in piazza Liori, sarà la volta dello Sciampitta festival: il 19 e 20 luglio alle 18, in piazza Liori, spettacolo 3X3 di street basket.

Il 20 luglio sarà anche la volta del Dog festival, che si terrà alle 19,30 nella piazzetta di Residenza del Sole, e dello spettacolo della Cuba libre academy, previsto per le 21 al Parco urbano. Gli appuntamenti di luglio si concluderanno il 27 alle 21, con lo spettacolo Fit latin al Parco urbano.

© Riproduzione riservata