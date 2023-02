Capoterra si prepara a celebrare la giornata contro ogni forma di bullismo.

L’amministrazione comunale e la Commissione pari opportunità, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, hanno organizzato per domani, martedì 7 febbraio, due incontri per discutere dei problemi che causano sofferenze a tantissimi giovani.

Il primo incontro si terrà alle 9,30, al Palazzetto dello sport di via Siena: dopo i saluti istituzionali del sindaco Beniamino Garau, dell’assessora alle Politiche sociali Donatella Dessì, della presidente della 4^commissione Bernadette Puddu, e di quella alle Pari opportunità Silvia Cabras, interverranno i consiglieri regionali Piero Comandini e Andrea Piras, e il manager Matteo Baire. All’incontro parteciperà anche Manuela Marotta, madre di Mattia, suicida a 15 anni per colpa del bullismo.

Nel pomeriggio il dibattito si sposterà a Casa Melis, dove dalle 17,30 si analizzerà il fenomeno del bullismo in compagnia dell’avvocato Gino Emanuele Melis, dell’esperto di sicurezza informatica Radolfo Laudi, e di Francesco Pandolfi, docente formatore di difesa personale.

