Di corsa lungo il litorale di Capoterra per trascorrere una mattinata in compagnia e promuovere i valori della solidarietà e dell’amicizia. Tutto pronto per “La corsa del cuore”, appuntamento promosso dalla Commissione pari opportunità, che domenica – con ritrovo alle 9 e partenza alle 10 - permetterà di correre e passeggiare lungo un percorso di circa dieci chilometri che si estenderà dall’Infopoint di Maddalena spiaggia, sino a Frutti d’Oro.

Al termine della manifestazione verrà premiato il partecipante più anziano, il più giovane e l’atleta autore della prestazione migliore. Alla fine dell’evento verrà inaugurato davanti alla spiaggia di Maddalena il cuore rosso metallo, un’opera d’arte acquistata con i fondi della Commissione pari opportunità, che punta a diventare un simbolo di amore e felicità.

Silvia Cabras, presidente della commissione, spiega l’obiettivo della manifestazione: «Abbiamo organizzato questo appuntamento per trascorrere una mattina all’insegna della positività e dell’amore, un momento di festa e di condivisione che siamo certi avvicinerà tante persone. Il grande cuore di metallo che abbiamo commissionato, diventerà il simbolo della nostra commissione».

© Riproduzione riservata