Le Autolinee Baire cominciano il nuovo anno con una riconoscimento importante: la certificazione sulla parità di genere, un attestato che testimonia l’impegno dell’azienda di autotrasporti di Capoterra su un tema importante e strategico.

Per Matteo Baire, amministratore unico dell’azienda, si tratta di un importante traguardo dopo l’impegno profuso per attuare politiche in grado di favorire l’inserimento delle donne in ambito lavorativo: “Siamo orgogliosi di questo nuovo traguardo, raggiunto perché crediamo nel valore aggiunto della componente femminile in qualsiasi contesto lavorativo, ancor più in un comparto storicamente composto più da uomini che da donne come è quello degli autisti”. La certificazione appena ottenuta rappresenta per l’azienda di Capoterra un valido strumento per dimostrare l’adozione di misure e policy aziendali finalizzate alla riduzione del divario di genere.

Dal 2018 al 2020, nell’ambito di un progetto denominato “Donne al volante” sono state selezionate due aspiranti lavoratrici per far conseguire loro l’abilitazione alla guida di mezzi con patente D. Oggi le due autiste sono parte integrante dell’organico e a loro, nel corso degli anni, se ne sono aggiunte altre. “Le donne che oggi lavorano nell’azienda sono parte integrante del gruppo – prosegue Matteo Baire - e rappresentano un modello a cui guardare sia in termini di efficienza sul lavoro sia in termini di miglioramento del clima aziendale: la presenza in organico di 3 donne autista e la certificazione sulla parità di genere rafforzano la nostra convinzione sull’importanza di combattere in ogni modo le diversità e di favorire l’inclusione lavorativa”.

© Riproduzione riservata