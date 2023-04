Due mesi di eventi sportivi e spettacoli: il Comune lancia la rassegna “Aria di primavera”, che da oggi sino alla fine di maggio animerà il territorio di Capoterra.

Tanti gli appuntamenti organizzati dall’assessorato allo Sport e allo Spettacolo guidato da Giovanni Montis: si parte oggi con la due giorni dedicata alla disciplina dell’Ocr per adulti e bambini, che si terrà al Parco Is Olias. Il 20 aprile prenderà il via, a Frutti d’Oro, il torneo di calcio Sant’Efisio; il 23 spazio alla gara di enduro S’enna e’ sa craba Capotrail; il 29 e il 30, al Palasport di via Siena e al Palasport di Poggio dei Pini, sarà invece la volta della manifestazione interregionale di taekwondo.

Il 29 e il 30 aprile alle 17, appuntamenti a Su Loi dedicati al passaggio di Sant’Efisio del 1°maggio. Il 7 maggio, a Poggio dei Pini, si terrà il primo appuntamento di functional-cross fit dedicato a Chicco Sanna: il 14, dal litorale di Maddalena spiaggia sino a Frutti d’Oro si terrà la Corsa del cuore. Il 21 maggio tornerà poi la gara di ciclismo dedicata alla memoria di Vincenzo Rasulo, giunta alla quarta edizione. Il 27 maggio spazio al grande rugby, con un incontro che vedrà misurarsi nel campo di via Trento la Sardegna old rugby e la Provincias Argentina rugby classic. Chiude il cartellone degli appuntamenti primaverili la seconda edizione della Festa dei giovani che si terrà il 28 maggio al Parco Is Olias.

© Riproduzione riservata