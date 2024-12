l’incidente

Camion perde bombole di gas sulla 554, dietro c’era l’auto di un medico: «Io vivo per miracolo»

La testimonianza del dottor Claudio Lussu, diretto a Sinnai per aprire il suo ambulatorio: «Grande spavento e mezzo danneggiato, per fortuna non ho sorpassato, mi sarebbe caduta addosso»