Si è presentato sotto casa della sua ex, minacciandola con frasi ingiuriose e con un coltello in mano.

L’allarme è scattato nella serata di ieri nel centro di Cagliari, dove il pronto intervento dei carabinieri ha permesso che la situazione non degenerasse in fatti ben più gravi.

L’uomo, un operaio 51enne cagliaritano, già noto alle forze di polizia, nonostante un precedente procedimento penale per analoghi comportamenti molesti nei confronti della stessa donna e la successiva scarcerazione avvenuta nel 2023, aveva ripreso da tempo a molestarla e pedinarla, generando in lei un profondo stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Dopo l’intervento dei carabinieri, allertati da una richiesta d’aiuto al 112, il 51enne è stato portato in carcere a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per accertare l’eventuale sussistenza di altri episodi persecutori, che potrebbero non essere stati ancora denunciati dalla vittima.

(Unioneonline/v.l.)

