Era stata scartata dal lavoro perché transgender. Ma pochi giorni dopo l’amarezza si è trasformata in vittoria: Martina Floris ha trovato un nuovo impiego.

La giovane 21enne aveva raccontato la sua esperienza sui suoi profili social, dopo la grande delusione arrivata a seguito un colloquio andato male, in un locale del centro. A proporle l’occasione, un’amica.

«La prova è andata bene, sono soddisfatta», aveva detto la ragazza. Ma poi non è arrivato alcun feedback. La motivazione? «Non sono stata assunta perché trans, e quindi giudicata». E – pare – che le lamentele da parte dei clienti non siano mancate. Ma la storia sembra ora giungere a un lieto fine. La vicenda, dopo aver fatto il giro del web, è stata letta anche da chi ha poi deciso di darle un’opportunità, e quindi un lavoro. E ora, per Martina, si prospetta un nuovo inizio.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata