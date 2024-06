Incidente stradale questa sera a Cagliari, sulla statale 554, all’altezza dell’hotel Holiday Inn in direzione Monserrato.

Un’auto è finita contro il guard rail. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto due ambulanze del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi di legge. Sul tratto di strada, dove ora si viaggia su una sola corsia, si sono subito formate lunghe code, con il traffico in tilt. A pochi chilometri, sempre sulla 554, un altro incidente. Due le auto coinvolte, poco prima del bivio per Selargius.

(Unioneonline/v.f.)

