Nei pacchi che era pronto a spedire da un negozio di Cagliari c’era in realtà della droga. Lo hanno scoperto i carabinieri di Monserrato che hanno arrestato un 49enne di Selargius domiciliato nel capoluogo.

L’uomo, oggetto di un servizio di pedinamento, è stato controllato mentre preparava la spedizione ed è stato trovato in possesso di 340 grammi di marijuana e 68 di hashish, tutti nascosti all’interno dei pacchi.

In una successiva perquisizione personale e domiciliare sono stati recuperati anche 1,8 kg di marijuana, parzialmente suddivisi in dosi, 2,11 kg di hashish, un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Il 49enne è stato accompagnato alla casa circondariale di Uta, in attesa dell'udienza di convalida.

