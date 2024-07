Il Comune di Cagliari resta senza il comandante della Polizia Locale. Il Tar ha annullato il concorso per l'assunzione di un nuovo dirigente e ora, al vertice della Municipale, resta un dirigente ad interim. La vicenda, come anticipato da L’Unione Sarda, è nata dopo che il Comune non ha giustificato la scelta di bandire il nuovo concorso senza far scorrere invece la graduatoria di un’altra amministrazione, quella di Olbia, con un candidato interno che avrebbe potuto ricoprire quel ruolo.

Per questo motivo il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il procedimento già avviato per l’assunzione di un nuovo dirigente, accogliendo il ricorso di Davide Ullasci, attualmente al comando della Polizia Locale di Iglesias e in passato braccio destro dell’ex comandante della Municipale di Cagliari, Guido Calzia. A palazzo Bacaredda ora sono in corso delle valutazione sulla strategia da seguire per la definizione della vicenda. Una delle ipotesi è quella del ricorso al Consiglio di Stato.

Ma non è esclusa la possibilità che l'amministrazione possa emanare un provvedimento per il nuovo bando.

