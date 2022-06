Prima un incidente tra due auto, poi subito dopo nello stesso punto due persone investite da una vettura mentre attraversavano la strada.

È accaduto stanotte al Poetto di Quartu le conseguenze peggiori sono quelle per uno degli investiti, una donna accompagnata dal 118 in ospedale con assegnato un codice rosso per una serie di traumi. Ferito anche l'altro pedone. Lievi conseguenze inoltre per i conducenti delle auto coinvolte nel primo incidente.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, gli agenti della Polizia Locale di Quartu impegnati nei rilievi e negli accertamenti in collaborazione con i carabinieri per ricostruire la dinamica del doppio sinistro.

© Riproduzione riservata