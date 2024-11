A Cagliari lo stadio comunale di atletica leggera Riccardo Santoru si prepara a un cambio look. All’impianto di via degli Sport andranno 410mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma. La decisione è stata presa oggi durante la Giunta comunale, con l’approvazione della proposta di deliberazione n° 224 del 21/11/2024.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 410mila euro ed è finalizzato all’adeguamento funzionale del “pistino coperto” a servizio del medesimo impianto sportivo per garantirne la fruibilità in tutti i periodi dell’anno, ma in particolare nel periodo invernale, per consentire lo svolgimento degli allenamenti ai diversi atleti, professionisti e non, che frequentano la struttura sportiva e, con l’omologazione sportiva da parte della FIDAL, garantire anche lo svolgimento di competizioni indoor nazionali e internazionali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata