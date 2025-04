Una condotta idrica colabrodo, quella che dall'acquedotto di Corongiu porta l'acqua a Burcei. Una rete che scoppia durante tutto l'anno, soprattutto in estate, provocando pesantissimi disagi in tutto il paese, soprattutto nei quartieri più alti.

Una situazione preoccupante, con la popolazione che protesta e con l'amministrazione comunale perennemente collegata con Abbanoa per denunciare questi problemi. La scorsa settimana è stato necessario chiudere per un giorno le scuole.

Le continue interruzioni sono dovute a numerose perdite presenti sulla condotta esterna al paese che da Corongiu raggiunge prima la località di "Perdexedu", riversandosi poi sull’invaso cittadino. Una condotta che esiste da circa 30 anni, in gestione prima ad ESAF e attualmente ad Abbanoa. Una situazione di assoluta precarietà con i rubinetti che spesso restano a secco e con comprensibili problemi anche sanitari.

E a Burcei monta la protesta, col sindaco Simone Monni che chiede un servizio idrico efficiente.

«Abbiamo la necessità di interventi strutturali e immediati per arginare il problema. É necessario che Abbanoa provveda a sostituire con urgenza la condotta esistente: queste continue interruzioni e disservizi non sono piú tollerabili. La condotta è logora, scoppia riversando sul terreno fiumi d'acqua. Gli interventi degli operai sono continui».

«Nei prossimi giorni – annuncia il sindaco - contiamo di avere un incontro con il presidente di Abbanoa per discutere tutte le criticità e le lamentele dei cittadini. Tra pochi giorni avremo alcune informazioni su uno studio che Abbanoa ha commissionato per riqualificare anche i vecchi pozzi presenti sul territorio come risorsa alternativa per gestire le emergenze che ormai sono sempre più frequenti».

La popolazione è stanca di questa situazione, inoltre l'estate si avvicina e i disagi possono ripetersi anche con maggiore frequenza. «L’amministrazione, sempre al fianco dei cittadini - dice ancora Simone Monni - si rende disponibile a qualsiasi tipo di azione per risolvere il problema, partendo anche da un operazione congiunta per la sistemazione delle piste che costeggiano la condotta da Corongiu a Burcei».

