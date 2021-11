L'obiettivo? Realizzare un parco pista ciclopedonale sulle colline che portano sino a Burcei attraversando i villaggi di Sant'Isidoro, Villaggio delle Mimose, Villaggio dei Gigli e San Gregorio. A proporre l'iniziativa è un Comitato di residenti in questi villaggio dopo l'idea lanciata da Valeria Pintus, residente al Villaggio della Mimose. Il tracciato, partendo da Sant’Isidoro di Quartucciu, dovrebbe fiancheggiare la statale, raggiungere parti interne e i villaggi sino a San Gregorio, tra ruscelli ed un habitat di verde di straordinario interesse. E, poi, un allungo di sei chilometri sino a Burcei.

"Noi ci crediamo – dice Valeria Pintus – l’obiettivo è creare un tracciato che non abbia alcun impatto sul territorio, che ci consenta di fare turismo, sport e, perché no, anche economia, attraversi appuntamenti e manifestazioni che potrebbero portare sul territorio tantissima gente. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i Comune interessati, Quartu, Quartucciu, Sinnai, Maracalagonis e Burcei.

“Noi – dice il sindaco Monni - crediamo in ogni iniziativa che faccia conoscere il territorio: questa deve essere una scelta comune a tutti”.

“Il mio sogno – ripete Valeria Pintus – è quello di creare un parco ciclo-pedonale. Una mia idea che poi si è arricchita grazie alla sinergia del gruppo che mi sostiene. La sua realizzazione garantirebbe la sicurezza a chi vuole spostarsi a piedi o in bici, e farebbe da propulsore per il raggiungimento di tutti quegli obiettivi tipici di una Green Community, creando una serie di cambiamenti di valorizzazione della zona e creando opportunità imprenditoriali per un turismo sostenibile oltre che opportunità ricreative per tutti gli abitanti dell'hinterland metropolitano”.

