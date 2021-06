Il Comune di Burcei crede nel turismo interno e trova nel Gal Sarrabus-Gerrei-Trexenta un valido alleato.

Qualcosa, anche se in piccolo, è stato già fatto. Giovani esperti di sentieristica sono arrivati nel "Paese delle ciliegie" ricevuti in Municipio. Il loro obiettivo è quello di creare sentieri turistici per poi portare gli appassionati a delle bellezze meno gettonate.

Burcei, paese montano, non è poi così lontano dal mare. Potrebbe essere un vantaggio riuscendo magari a portare in paese turisti che in Sardegna arrivano per le vacanze a mare ma che non disdegnano di conoscere le zone interne. I giovani puntano su un sentiero turistico per far conoscere la gastronomia, le tradizioni, l'ambiente. Hanno fatto visita ad un ovile dove hanno assistito alla preparazione della ricotta, hanno ascoltato qualche canto dialettale campidanese, hanno visitato Sa dom'e S'orcu. Insomma si punta su un “Sentiero Italia” che non resti fine a se stesso. Il Comune di Burcei scommette sulla sua cultura, le tradizioni, l’enogastronomia, l’ambiente.

“A trovarci – ha spiegato il sindaco Simone Monni – sono stati giovani, guide turistiche che hanno così avuto la possibilità di vedere e apprezzare almeno una parte di quello che Burcei può offrire. Sono rimasti molti interessati. Spetta loro preparare dei pacchetti che potrebbero interessare chi ama il turismo interno. Burcei poi, non è lontano dal mare. E questo è sicuramente un vantaggio anche in chiave turistica”.

