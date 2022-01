Carabinieri in azione dall’alba tra Pula e Capoterra: l’operazione antidroga è scattata presto con decine di militari impegnati in varie perquisizioni. In volo anche l’elicottero dell’Arma. L’attività è in corso ma ci sono stati alcuni arresti e il sequestro, ingente, di sostanze stupefacenti.

Il blitz, coordinato dalla Procura di Cagliari, è stato organizzato nei minimi dettagli a seguito di una precedente inchiesta che aveva portato ad altri arresti nella stessa zona. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri della compagnia di Cagliari, in collaborazione con le varie stazioni e con i colleghi del nucleo investigativo provinciale.

Le perquisizioni hanno avuto esito positivo, con delle persone finite in manette perché trovate in possesso di diversi chili di droga. I controlli sono ancora in corso e potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

