Un bambino di sette anni di Sestu è stata ricoverato poco fa al Brotzu in osservazione dopo essere stato travolto da un'auto nel centro abitato: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione anche se è stato accompagnato al Pronto soccorso in codice rosso.

Sul posto, la Polizia locale per i rilievi di legge.

L'incidente è avvenuto vicino alla Piazza della legalità dedicata a Emanuela Loi da dove il bambino, in compagnia di un fratellino di 11 anni, è arrivato nella via Costituzione. Secondo gli accertamenti della Polizia locale, i due bambini hanno poi attraversato la strada proprio quando è sopraggiunta un'auto che ha evitato l'undicenne, travolgendo invece il più piccolo dei fratelli, finito sull'asfalto dove si è procurato escoriazioni varie: immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118 e il trasferimento al Brotzu dove sono in corso gli accertamenti per stabilire la prognosi esatta.

Il conducente dell'auto si è subito fermato prestando soccorso al ferito assieme ad altri passanti.

