"Ci siamo tuffati da una nave e abbiamo raggiunto a nuoto la riva, con noi c'era un connazionale che abbiamo perso di vista". A raccontarlo ai carabinieri sono stati due migranti di nazionalità marocchina che nella notte sono stati bloccati dai militari lungo la spiaggia di Sarroch.

Le ricerche sono scattate immediatamente sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Cagliari. In azione le motovedette della Guardia costiera e questa mattina anche quelle della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. In volo l'elicottero Nemo della Guardia costiera.

Tutta l'area di Sarroch è stata perlustrata, ma per ora non è emersa alcuna traccia del disperso, le ricerche proseguiranno durante la giornata nonostante le difficili condizioni del mare, particolarmente mosso.

Il racconto dei due migranti non è del tutto chiaro: si sarebbero tuffati da una nave alla secca nella zona di Sarroch, ma nonostante la lunga nuotata nell'acqua gelida della notte, le loro condizioni di salute sono buone, non sono andati in ipotermia, anche i loro vestiti non erano particolarmente bagnati.

I due sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza di Monastir.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata