A Settimo San Pietro si è visto da Babbo Natale, che ha incontrato i bimbi della scuola dell'infanzia di via Sardegna e Primaria di via San Giovanni.

Il consigliere comunale Luca Pilleri, del gruppo d’opposizione "Settimo indipendente", è poi arrivato in Municipio e ha incontrato il sindaco Gigi Puddu e facendo i migliori auguri al Consiglio comunale, agli uffici ed alla cittadinanza tutta.

«Con l’auspicio - ha detto Pilleri - di un prosieguo della legislatura all’insegna della collaborazione, finalizzata a raggiungere l’obiettivo di un miglioramento complessivo della qualità della vita della nostra comunità».

Al primo cittadino Luca Pilleri ha consegnato una foto ricordo, da affiggere nel proprio studio: un Babbo Natale d’eccezione con gli auguri a tutti.

Il sindaco Gigi Puddu ha ringraziato e contraccambiato gli auguri.

In serata ne ha parlato anche in Consiglio: una simpatica iniziativa in un momento come questo in cui lo spirito di collaborazione è quanto mai opportuno.

